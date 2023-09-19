У фіналі у ваговій категорії до 59 кг українка програла спортсменці з Китаю

Джерело - Чемпіон.

Українська спортсменка Юлія Ткач-Остапчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу 2023 з боротьби.

Юлія посіла друге місце у ваговій категорії до 59 кг. На шляху до медалі українка здобула перемоги над нейтральною спортсменкою Анастасією Сідєльніковою (5:4), норвежкою Отелі Хоі (5:0) та німкенею Єленою Бруггер (2:0).

У сутичці за золото українка програла Чжан Ці з Китаю (1:4). Україна тепер має срібло та бронзу на ЧС-2023 з боротьби. Раніше Василь Михайлов здобув бронзову медаль у категорії до 79 кг у вільній боротьбі.