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Ткач-Остапчук здобула срібну медаль на ЧС-2023 з боротьби

У фіналі у ваговій категорії до 59 кг українка програла спортсменці з Китаю
Сьогодні 21:11 129 0
Ткач-Остапчук здобула срібну медаль на ЧС-2023 з боротьби
#Юлія Ткач-Остапчук

Джерело - Чемпіон.

Українська спортсменка Юлія Ткач-Остапчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу 2023 з боротьби.

Юлія посіла друге місце у ваговій категорії до 59 кг. На шляху до медалі українка здобула перемоги над нейтральною спортсменкою Анастасією Сідєльніковою (5:4), норвежкою Отелі Хоі (5:0) та німкенею Єленою Бруггер (2:0).

У сутичці за золото українка програла Чжан Ці з Китаю (1:4). Україна тепер має срібло та бронзу на ЧС-2023 з боротьби. Раніше Василь Михайлов здобув бронзову медаль у категорії до 79 кг у вільній боротьбі.

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