Джерело - xsport.ua.
Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на чемпіонат світу з веслувального слалому, який відбудеться з 19-24 вересня в Лі Веллі (Велика Британія).
Про це повідомляє пресслужба федерації академічного веслування України.
Україну на світовій першості представлять п'ять спортсменів:
- Жінки: Вікторія Ус, Вікторія Добротворська, Анна Личко;
- Чоловіки: Сергій Совко, Артем Івченко.
На чемпіонаті світу буде розіграно 10 комплектів нагород і 27 ліцензій на Олімпійські Ігри в Париж.