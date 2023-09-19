Всього нашу країну представлять п'ять спортсменів

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на чемпіонат світу з веслувального слалому, який відбудеться з 19-24 вересня в Лі Веллі (Велика Британія).

Про це повідомляє пресслужба федерації академічного веслування України.

Україну на світовій першості представлять п'ять спортсменів:

Жінки: Вікторія Ус, Вікторія Добротворська, Анна Личко;

Чоловіки: Сергій Совко, Артем Івченко.

На чемпіонаті світу буде розіграно 10 комплектів нагород і 27 ліцензій на Олімпійські Ігри в Париж.