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Рижикова пропустить зимовий сезон

Анна сконцентрується на Олімпіаді-2024
Сьогодні 18:55 150 0
Рижикова пропустить зимовий сезон
#Анна Рижикова

Джерело - toughathletics.com.ua.

Легкоатлетка Анна Рижикова має план підготовки на 2024-й рік і основним завданням є успішний виступ на Олімпіаді-2024.

Про це заявила сама спортсменка.

"Сезон був складний, намагалась витиснути максимум з нього і думаю у мене вийшло. Попри складнощі, залишилась 10-ю у світі, і була в фіналі Діамантової ліги - це показник, що тримаюсь на високому рівні. Завжди хочеться краще, але залишу цю мотивацію на наступний рік.

Зараз приїду додому і почнемо планувати підготовку, до листопада буду вдома, відпочивати. Далі буду виїжджати зі своїм тренером на збори до Європи, як раніше це робила.   

Зимовий сезон буду пропускати, наступний рік Олімпійській, ще й почнеться дуже рано, то хочу сконцентруватись на якісній підготовці", - сказала Рижикова.

Нагадаємо що у фіналі Діамантової ліги Рижикова фінішувала восьмою.

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