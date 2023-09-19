Рижикова пропустить зимовий сезон

Легкоатлетка Анна Рижикова має план підготовки на 2024-й рік і основним завданням є успішний виступ на Олімпіаді-2024.

Про це заявила сама спортсменка.

"Сезон був складний, намагалась витиснути максимум з нього і думаю у мене вийшло. Попри складнощі, залишилась 10-ю у світі, і була в фіналі Діамантової ліги - це показник, що тримаюсь на високому рівні. Завжди хочеться краще, але залишу цю мотивацію на наступний рік.

Зараз приїду додому і почнемо планувати підготовку, до листопада буду вдома, відпочивати. Далі буду виїжджати зі своїм тренером на збори до Європи, як раніше це робила.

Зимовий сезон буду пропускати, наступний рік Олімпійській, ще й почнеться дуже рано, то хочу сконцентруватись на якісній підготовці", - сказала Рижикова.