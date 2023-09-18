Український кіберспортивний клуб Monte відкриває власну академію

Джерело - Чемпіон.

Український кіберспортивний клуб Monte запускає власну академію.

Про це повідомляється у соцмережах клубу.

"Ми довго йшли до цього і вважаємо, що саме зараз слушний момент, аби зробити крок вперед та відкрити власну академію.

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Анонс складу буде зовсім скоро, тому не варто відправляти ваші профілі на Faceit. Нам потрібен ваш креатив", – повідомив клуб.

Також Monte запропонували вболівальникам самостійно обрати назву для молодіжної команди.

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