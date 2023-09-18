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Український кіберспортивний клуб Monte відкриває власну академію

Сьогодні 21:46 163 0
Український кіберспортивний клуб Monte відкриває власну академію
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Український кіберспортивний клуб Monte запускає власну академію.

Про це повідомляється у соцмережах клубу.

"Ми довго йшли до цього і вважаємо, що саме зараз слушний момент, аби зробити крок вперед та відкрити власну академію.

  Україна розглядає можливість прирівняти російську федерацію кіберспорту та IESF до терористичних організацій

Анонс складу буде зовсім скоро, тому не варто відправляти ваші профілі на Faceit. Нам потрібен ваш креатив", – повідомив клуб.

Також Monte запропонували вболівальникам самостійно обрати назву для молодіжної команди.

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