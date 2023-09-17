Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону

Українка встановила новий рекорд сезону у світі

Джерело - Чемпіон.

Ярослава Магучіх завоювала золоту нагороду в стрибках у висоту у фіналі Діамантової ліги в Юджині, США.

Магучіх виконала стрибок 2,03 м та встановила новий рекорд сезону у світі.

Австралійка Нікола Оліслагерс також стрибнула на 2,03 м, повторила рекорд сезону, встановила найкращий особистий результат та національний рекорд Австралії.

Магучіх: Мені майже вдалося взяти 2,04 у перших двох спробах

Юлія Левчено стала 5-ю з результатом 1,91 м. Вона розділила п’яте місце з британкою Морган Лейк.

Ірина Геращенко показала 7-й результат. Вона стрибнула на 1,87 м.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!