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Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону

Українка встановила новий рекорд сезону у світі
Сьогодні 22:40 318 0
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Ярослава Магучіх завоювала золоту нагороду в стрибках у висоту у фіналі Діамантової ліги в Юджині, США.

Магучіх виконала стрибок 2,03 м та встановила новий рекорд сезону у світі.

Австралійка Нікола Оліслагерс також стрибнула на 2,03 м, повторила рекорд сезону, встановила найкращий особистий результат та національний рекорд Австралії.

  Магучіх: Мені майже вдалося взяти 2,04 у перших двох спробах

Юлія Левчено стала 5-ю з результатом 1,91 м. Вона розділила п’яте місце з британкою Морган Лейк.

Ірина Геращенко показала 7-й результат. Вона стрибнула на 1,87 м.

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