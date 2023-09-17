Перервалися рекордні серії Ред Булл та Ферстаппена у Формулі-1

Серія перемог Ред Булл тривала з Гран-прі Абу-Дабі-2022

Ред Булл вперше у сезоні 2023 року програв гонку Формули-1.

На Гран-прі Сінгапуру перемогу здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс. Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен став 5-м, Серхіо Перес - 8-м.

Серія перемог Ред Булл тривала з Гран-прі Абу-Дабі-2022. Команда виграла 15 гонок поспіль - це рекорд Формули-1.

Ред Булл розпочав сезон-2023 з 14 перемог - це найкращий старт в історії.

У Ферстаппена перервалася серія з 10 перемог поспіль.

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