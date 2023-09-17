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Жіноча збірна України програла Сербії у кваліфікації Олімпіади-2024

Українки поступися чинним чемпіонкам світу
Сьогодні 15:12 303 0
Жіноча збірна України програла Сербії у кваліфікації Олімпіади-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, жіноча збірна України з волейболу провела другий матч кваліфікаційного турніру Олімпійських ігор-2024, зустрівшись із Сербією.

Українська національна команда не змогла взяти жодного сету в протистоянні з чинними чемпіонками світу, поступившись із рахунком 0:3.

Ця поразка стала для синьо-жовтих другою у відбірковому циклі після стартової невдачі в поєдинку з Китаєм з аналогічним результатом.

Українська збірна має зіграти ще п'ять матчів у кваліфікації: з Домініканською Республікою (19 вересня), Нідерландами (20 вересня), Канадою (22 вересня), Чехією (23 вересня) та Мексикою (24 вересня).

На Олімпіаду-2024 в Парижі вийдуть лише дві кращі збірні з групи з восьми команд.

Кваліфікація Олімпіади-2024
2-й тур, 17 вересня

Україна - Сербія 0:3 (18:25, 18:25, 16:25)

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