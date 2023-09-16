Жіноча збірна України поступилася Китаю на старті кваліфікації Олімпіади-2024

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з волейболу програла Китаю у кваліфікації на Олімпійські ігри-2024.
Зустріч завершилася з рахунком 0:3.
Олімпійські ігри-2024 - Кваліфікація
1 тур, 16 вересня
Китай – Україна 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)
Українська команда зіграє у групі А з Китаєм, Сербією, Домініканською Республікою, Нідерландами, Канадою, Чехією та Мексикою.
Для виходу на Олімпіаду необхідно посісти місце 2 місце своєї групи.
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