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Жіноча збірна України поступилася Китаю на старті кваліфікації Олімпіади-2024

Для виходу на Олімпіаду необхідно посісти місце 2 місце своєї групи
Сьогодні 17:32 146 0
Жіноча збірна України поступилася Китаю на старті кваліфікації Олімпіади-2024

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з волейболу програла Китаю у кваліфікації на Олімпійські ігри-2024.

Зустріч завершилася з рахунком 0:3.

Олімпійські ігри-2024 - Кваліфікація
1 тур, 16 вересня

Китай – Україна 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)

Українська команда зіграє у групі А з Китаєм, Сербією, Домініканською Республікою, Нідерландами, Канадою, Чехією та Мексикою.

Для виходу на Олімпіаду необхідно посісти місце 2 місце своєї групи.

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