23 роки тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua

Джерело - Чемпіон.

23 роки тому - 15 вересня 2000-го - відомий журналіст Георгій Гонгадзе дав життя спортивному виданню Champion.com.ua, а наступного дня, ввечері, вийшов з редакційної квартири й більше ніколи не повернувся... Його тіло без голови було знайдено 2 листопада 2000 року в Таращанському лісі у 100 км від Києва. Саме такою сумною є історія нашого проєкту.

Проте Георгій зробив дуже важливу для України річ - заснував українськомовний спортивний сайт, який за 23 роки свого існування зберіг свою українську ідентифікацію, не відмовив принципам і вижив у той час, коли всі інші сайти були виключно російськомовними, коли українське суспільство не бажало не те що розмовляти українською, а й навіть читати. Так, сайт втрачав велику аудиторію і через свої принципи не міг стати найпопулярнішим в Україні, але принципи й українська ідентифікація - це основа нашої Держави, нашого сайту.

Найголовніше в цій історії те, що сайт "Чемпіон" вижив і продовжує жити й розвиватися саме завдяки нашим читачам!

Слава Україні!