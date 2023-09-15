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Уряд планує виділити понад 7,5 млрд гривень на спорт у 2024 році

Така сума закладена у проєкт державного бюджету на 2024 рік
Сьогодні 22:13 180 0
Уряд планує виділити понад 7,5 млрд гривень на спорт у 2024 році

Джерело - mms.gov.ua.

У проєкті бюджету на 2024 рік планується виділити 7,512 млрд гривень на політику у сферах молоді та спорту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту. 

Зазначені кошти заплановано спрямувати на:

  • здійснення заходів державної молодіжної політики – 72,1 млн грн;  
  • здійснення заходів з утвердження української національної та громадянської ідентичності – 22,2 млн грн;
  • розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту 4 млрд 255,7 млн грн (в тому числі видатки спеціального фонду 234,1 млн грн);
  • підготовку і участь національних збірних команд України в ХХХІІІ літніх Олімпійських іграх (м. Париж, Франція), ІV зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2024 року (м. Канвон, Республіка Корея), XVІІ зимовому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі 2025 (м. Боржомі-Бакуріані, Грузія) – 777,4 млн грн;
  • розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію – 988,8 млн грн (в тому числі видатки спеціального фонду – 27,8  млн грн);
  • підготовку і участь національних збірних команд в XVII літніх Паралімпійських  іграх (м. Париж, Франція), ХX зимових Дефлімпійських іграх (Республіка Туреччина) – 1 млрд 96,9 млн грн;
  • наукову і науково-технічну діяльність у сфері розвитку фізичної культури та спорту – 10,5 млн грн (в тому числі видатки спеціального фонду 0,5 млн грн);
  • фінансову підтримку громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування – 76,9 млн грн;
  • розвиток спортивної медицини – 42,7 млн грн (в тому числі видатки спеціального фонду – 0,2 млн грн);
  • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" – 54,0 млн грн;
  • забезпечення діяльності апарату Мінмолодьспорту – 115,1 млн грн.

Наразі уряд направив проєкт бюджету до Верховної Ради.

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