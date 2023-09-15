Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Вчора 09:17 782
Шуфричу оголосили підозру в державній зраді
Сьогодні 15:43 86
Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні
Сьогодні 14:53 166
Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:47 222
Далакян проведе захист поясу WBA проти Акуї в Японії
Сьогодні 14:18 215
Крутих переграв Галана в матчі Кубка Девіса Україна - Колумбія
Сьогодні 14:00 536
СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича
Сьогодні 09:34 933
Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом
Вчора 21:25 2655
Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 19:44 5369
Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА
Вчора 18:52 1013
Прямі трансляції

Шуфричу оголосили підозру в державній зраді

Сьогодні 15:43 86 0
Шуфричу оголосили підозру в державній зраді
#Нестор Шуфрич

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації стрільби з лука України та народний депутат Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича. За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

Нагадаємо, що Сівкович втік до москви у 2014 році і створив "кротоферму" для підривної діяльності проти нашої держави. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто Голова Служби безпеки Василь Малюк. Одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

  CБУ оголосила підозру президенту ЦСКА Гінеру

Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", – йдеться у повідомлені.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА відкрила справу проти Петракова УЄФА відкрила справу проти Петракова 989
СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича 933
Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА Голанд, Мбаппе, Мессі - серед номінантів на приз гравцю року The Best від ФІФА 1013
Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом Український півзахисник підписав контракт із Ювентусом 2655
Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України 5369
Максимов - головний тренер СК Дніпро-1 Максимов - головний тренер СК Дніпро-1 1278
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26861
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16802 6
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31691
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49120
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56813
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23073