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Гравець Української стрітбольної ліги Федоров загинув на війні з росією

Сьогодні 12:17 305 0
Гравець Української стрітбольної ліги Федоров загинув на війні з росією

Джерело - Чемпіон.

Гравець Української стрітбольної ліги 3х3 Сергій "Фред" Федоров загинув на війні з росією.

Про це повідомляє Українська Стрітбольна Ліга.

"На фронті смертю героя загинув Фред. Багато хто знав Сірого по баскетболу, за стрітбольними турнірами УСЛ. Він був максимально світлою та доброю людиною. Його креатив, постійні жарти та позитивне відношення до життя - саме це запамʼятається назавжди.

А ще він був крутим гравцем, переможцем багатьох турнірів. Свій останній бій Фред героїчно прийняв на своєму рідному, Запорізькому напрямку, захищаючи свій дім від варварів. Царство небесне та вічна шана тобі, друже. Ніколи не забудемо та не пробачимо", - йдеться у повідомленні.

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Допис, поширений Stas Svitlytskyi 🇺🇦🏀✊🏻 (@stan3x3)

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