СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича

Президента Федерації стрільби з лука України та народного депутата Нестора Шуфрича затримала Служба безпеки України.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Служба безпеки України затримала народного депутата Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича. Шуфрич є фігурантом справи російськоі шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада", – сказав Бутусов.