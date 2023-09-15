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СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича

Сьогодні 09:34 270 0
СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича
#Нестор Шуфрич

Джерело - Чемпіон.

Президента Федерації стрільби з лука України та народного депутата Нестора Шуфрича затримала Служба безпеки України.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Служба безпеки України затримала народного депутата Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича. Шуфрич є фігурантом справи російськоі шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада", – сказав Бутусов.

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