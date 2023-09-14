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UFC та WWE оголосили про злиття

Історична подія
Сьогодні 16:31 219 0
UFC та WWE оголосили про злиття
#UFC

Джерело - mmajunkie.usatoday.com.

Американська компанія Endeavor Group Holdings, якій належить UFС, і реслінг-промоушен World Wrestling Entertainment офційно оголосили про злиття.

В результаті цього утворена нова організація TKO Group Holdings, акції якої розпочали продавати на нью-йоркській фондовій біржі.

Endeavor володітиме 51% акцій, натомість за WWE залишиться 49%. Загальна капіталізація новоутвореної компанії складає 21,4 мільярда євро.

Генеральним директором TKO Group стане Арі Емануель. Нинішнього главу WWE Вінса Макмена буде призначено виконавчим головою ради директорів.

"Створення TKO знаменує собою захоплюючу нову главу для UFC і WWE як лідерів у світовому спорті та розвагах. Враховуючи їх постійний зв’язок із мережею Endeavour, ми впевнені в нашій здатності прискорити їхнє зростання та забезпечити довгостроковий стабільний прибуток для акціонерів.

Об’єднавши UFC і WWE під одним крилом, ми забезпечимо неперевершені враження більш ніж мільярду відданих шанувальників у всьому світі", - сказав Емануель. 

Раніше Стрікленд переміг Адесан'ю та став новим чемпіоном UFC.

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