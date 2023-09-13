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Беленюк потрапив у склад збірної України на ЧС-2023

З 16-го по 24 вересня столиця Сербії прийматиме чемпіонат світу з боротьби.
Сьогодні 22:40 178 0
Беленюк потрапив у склад збірної України на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2023 з боротьби, що пройде у Белграді.

У складі національної команди виступлять олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк, а також призери Ігор-2020 Парвіз Насібов та Ірина Коляденко.

Склад збірної України:

Вільна боротьба (чоловіки): Каміль Керімов (вагова категорія 57 кг), Валентин Блясецький (61 кг), Ерік Арушанян (65 кг), Ігор Никифорук (70 кг), Тимур Гадима (74 кг), Василь Михайлов (79 кг), Владислав Прус (86 кг), Денис Сагалюк (92 кг), Муразі Мчедлідзе (97 кг), Олександр Хоцяновський (125 кг).

Греко-римська боротьба: Корюн Саградян (55 кг), Віктор Петрик (60 кг), Олександр Грушин (63 кг), Парвіз Насібов (67 кг), Артур Політаєв (72 кг), Дмитро Васецький (77 кг), Ярослав Фільчаков (82 кг), Жан Беленюк (87 кг), Сергій Омелін (97 кг), Олександр Чернецький (130 кг).

Жіноча боротьба: Оксана Лівач (50 кг), Ліля Горішна (53 кг), Марія Винник (55 кг), Аліна Грушина (57 кг), Юлія Ткач (59 кг), Ірина Коляденко (62 кг), Оксана Кухта (65 кг), Тетяна Сова (68 кг), Манола Скобельська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг).

ЧС-2023 в Белграді пройде з 16 по 24 вересня.

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