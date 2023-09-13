Російських борців, які підтримують війну проти України, допустили до чемпіонату світу

Міжнародна федерація боротьби грубо порушила рекомендації МОК.

Міжнародна федерація боротьби (UWW) допустила до участі в чемпіонаті світу-2023 представників країни-агресора, які підтримують війну проти України.

На змаганнях, що відбудуться з 16 по 24 вересня у Белграді, зможуть виступити Абдулрашид Садулаєв, Заур Угуєв і Заурбек Сідаков.

Раніше ці борці були учасниками провоєнного мітингу в Лужниках "zа мир без нацизму". Також Садулаєв минулого року був почесним гостем на відкритті турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті російських окупантів, які були ліквідовані на так званій "СВО в Україні".

У рекомендаціях МОК зазначено, що участь в провоєнних мітингах є підставою для недопуску росіян до змагань. Проте Садулаєв, Угуєв та Сідаков увійшли до складу збірної РФ, яка виступатиме на ЧС в нейтральному статусі.

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