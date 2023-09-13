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Беленюк: Планую їхати на чемпіонат світу

Народний депутат України може виступити на чемпіонаті світу
Сьогодні 12:01 253 0
Беленюк: Планую їхати на чемпіонат світу
#Жан Беленюк

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк планує виступити на чемпіонаті світу.

Про це він розповів телеканалу ДІМ.

"Планую їхати, тому що чемпіонат світу дійсно дуже відповідальний для всієї збірної, ліцензійний чемпіонат світу, де будуть розігруватися путівки на майбутні Олімпійські ігри у Парижі, тому для кожного спортсмена зараз велика відповідальність. І налаштовані по бойовому.

  Беленюк і Амосов провели спаринг

Звісно, що це спорт і тут загадувати дуже важко, але ми відпрацьовуємо, робимо все в контексті підготовки, для того щоб гідно представити нашу державу на цьому світовому форумі. Точно є ціль і амбіції щодо участі і гідного представлення своєї держави саме на Олімпійських іграх, тому що інакше немає сенсу проходити всі попередні етапи", - сказав Беленюк.

Чемпіонат світу з греко-римської боротьби відбудеться з 16 до 24 вересня в Белграді, Сербія.

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