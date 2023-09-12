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ХІТ отримав розклад матчів футзальної Ліги чемпіонів

Вчора 23:11 207 0
ХІТ отримав розклад матчів футзальної Ліги чемпіонів
#ХІТ

Джерело - Чемпіон.

Київський ХІТ дізнався календар матчів основного раунду футзальної Ліги чемпіонів-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чемпіон України зіграє у групі 1 з португальським Спортингом, хорватським Олміссумом та Аятом із Казахстану. Поєдинки квартету відбудуться у місті Оміш (Хорватія) з 25 по 28 жовтня.

У першому турі ХІТ 25 жовтня зіграє із фіналістом попереднього розіграшу Ліги чемпіонів Спортингом. 26 жовтня українська команда зустрінеться з Олміссумом, 28-го - з Аятом. Час початку матчів буде оголошено пізніше. В еліт-раунд Ліги чемпіонів пройдуть три найкращі команди групи.

ХІТ - єдиний представник України у головному єврокубку. Кияни здобули право участі в ЛЧ, здобувши чемпіонський титул у протистоянні з Ураганом.

Розклад матчів групи 1 основного раунду футзальної Ліги чемпіонів-2023/24.

1-й тур, 25 жовтня

  • Спортинг (Португалія) - ХІТ (Україна)
  • Аят (Казахстан) - Олміссум (Хорватія)

2-й тур, 26 жовтня

  • Аят (Казахстан) - Спортинг (Португалія)
  • Олміссум (Хорватія) - ХІТ (Україна)

3-й тур, 28 жовтня

  • ХІТ (Україна) - Аят (Казахстан)
  • Олміссум (Хорватія) - Спортинг (Португалія)
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