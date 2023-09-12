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Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця

Бондарев приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing
Сьогодні 16:57 313 0
Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця
#Олександр Бондарев

Джерело - sportarena.com.

14-річний картингіст Олександр Бондарев приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing та може стати першим в історії українським пілотом у Формулі-1.

Нещодавно українець Олександр Бондарев здобув титул Чемпіона Європи, а вже сьогодні він ділиться наступним прогресивним кроком у своїй кар’єрі, який також залишить слід в історії автоспорту України. Підтримує розвиток юного гонщика благодійний фонд Favbet Foundation.

Ставши частиною юніорської програми, Олександр отримає більше перспектив для розвитку, наразі виступаючи в юнацьких категоріях автоспорту. Він матиме повну підтримку, навчатиметься в легендарних тренерів й отримуватиме від них професійні настанови. 

"Маю честь приєднатися до Гоночної академії Williams. Williams Racing - одна з найвідоміших команд в автоспорті, яка об’єднує одних із найкращих пілотів у спортивних перегонах. Для мене честь отримати шанс стати частиною цієї історії. З п’яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про Формулу-1. У мене, звичайно, попереду ще довгий шлях, але це величезний крок. Завжди знав, що участь у програмі для молодих пілотів Формули-1 має вирішальне значення, і я наполегливо працюватиму, щоб виправдати довіру, яку Джеймс і Свен висловили мені", - розповідає Бондарев.

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