Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця

Бондарев приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing

14-річний картингіст Олександр Бондарев приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing та може стати першим в історії українським пілотом у Формулі-1.

Нещодавно українець Олександр Бондарев здобув титул Чемпіона Європи, а вже сьогодні він ділиться наступним прогресивним кроком у своїй кар’єрі, який також залишить слід в історії автоспорту України. Підтримує розвиток юного гонщика благодійний фонд Favbet Foundation.

Ставши частиною юніорської програми, Олександр отримає більше перспектив для розвитку, наразі виступаючи в юнацьких категоріях автоспорту. Він матиме повну підтримку, навчатиметься в легендарних тренерів й отримуватиме від них професійні настанови.