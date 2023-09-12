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Відомий велогонщик потрапив у ДТП через серцевий напад

Ван Хойдонк не впорався з керуванням автомобіля
Сьогодні 17:41 238 0
Відомий велогонщик потрапив у ДТП через серцевий напад
Фото Getty Images

Джерело - sport.ua.

Відомий нідерландський велогонщик Натан Ван Хойдонк сьогодні, 12 вересня, вранці пережив серцевий напад. 

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Це сталося в той момент, коли він перебував за кермом автомобіля, через що спортсмен потрапив у ДТП.

Лікарі, які прибули на місце ДТП, реанімували 27-річного гонщика Jumbo Visma і відправили його у відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні. Кілька годин тому Ван Хойдонку стало краще, його стан більше не оцінюють як критичний.

Разом із Ван Хойдонком у машині перебувала його вагітна дружина. На щастя, вона не постраждала.

Нагадаємо, в липні поточного року Ван Хойдонк успішно виступив на Тур де Франс-2023, опинившись одним із найефективніших помічників Йонаса Вінгегора на шляху до його другого поспіль титулу на Великій петлі.

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