Відомий велогонщик потрапив у ДТП через серцевий напад

Ван Хойдонк не впорався з керуванням автомобіля

Відомий нідерландський велогонщик Натан Ван Хойдонк сьогодні, 12 вересня, вранці пережив серцевий напад.

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Це сталося в той момент, коли він перебував за кермом автомобіля, через що спортсмен потрапив у ДТП.

Лікарі, які прибули на місце ДТП, реанімували 27-річного гонщика Jumbo Visma і відправили його у відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні. Кілька годин тому Ван Хойдонку стало краще, його стан більше не оцінюють як критичний.

Разом із Ван Хойдонком у машині перебувала його вагітна дружина. На щастя, вона не постраждала.

Нагадаємо, в липні поточного року Ван Хойдонк успішно виступив на Тур де Франс-2023, опинившись одним із найефективніших помічників Йонаса Вінгегора на шляху до його другого поспіль титулу на Великій петлі.