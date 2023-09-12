Україна розглядає можливість прирівняти російську федерацію кіберспорту та IESF до терористичних організацій

Джерело - players.com.ua.
Україна розглядає можливість визнати Федерацію кіберспорту РФ та легалізуючу її IESF, як терористичну організацію та ту, яка підтримує тероризм.
Про це повідомив Players.
Раніше неодноразово з’являлась інформація щодо корупції в Міжнародній федерації кіберспорту (IESF) та невиплаті призових.
У серпні IESF повернула російські команди на свої турніри та дозволила виступати під прапором РФ.
Російська федерація кіберспорту тісно повʼязана з державними органами, пропонувала навчати операторів військових дронів, створювати окремі батальйони кіберспортсменів, а також відкрила в окупованих Донецьку та Луганську свої відділення.
Раніше 13 країн засудили повернення росіян до міжнародної кіберспортивної спільноти.