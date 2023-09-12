Україна розглядає можливість прирівняти російську федерацію кіберспорту та IESF до терористичних організацій

фкс росії і IESF можуть бути прирівнені до терористичних організацій

Україна розглядає можливість визнати Федерацію кіберспорту РФ та легалізуючу її IESF, як терористичну організацію та ту, яка підтримує тероризм.

Про це повідомив Players.

Раніше неодноразово з’являлась інформація щодо корупції в Міжнародній федерації кіберспорту (IESF) та невиплаті призових.

У серпні IESF повернула російські команди на свої турніри та дозволила виступати під прапором РФ.

Російська федерація кіберспорту тісно повʼязана з державними органами, пропонувала навчати операторів військових дронів, створювати окремі батальйони кіберспортсменів, а також відкрила в окупованих Донецьку та Луганську свої відділення.

Раніше 13 країн засудили повернення росіян до міжнародної кіберспортивної спільноти.