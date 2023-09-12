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Україна розглядає можливість прирівняти російську федерацію кіберспорту та IESF до терористичних організацій

фкс росії і IESF можуть бути прирівнені до терористичних організацій
Сьогодні 15:10 195 0
Україна розглядає можливість прирівняти російську федерацію кіберспорту та IESF до терористичних організацій

Джерело - players.com.ua.

Україна розглядає можливість визнати Федерацію кіберспорту РФ та легалізуючу її IESF, як терористичну організацію та ту, яка підтримує тероризм.

Про це повідомив Players.

Раніше неодноразово з’являлась інформація щодо корупції в Міжнародній федерації кіберспорту (IESF) та невиплаті призових.

У серпні IESF повернула російські команди на свої турніри та дозволила виступати під прапором РФ.

Російська федерація кіберспорту тісно повʼязана з державними органами, пропонувала навчати операторів військових дронів, створювати окремі батальйони кіберспортсменів, а також відкрила в окупованих Донецьку та Луганську свої відділення.

Раніше 13 країн засудили повернення росіян до міжнародної кіберспортивної спільноти.

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