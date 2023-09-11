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Терлюга та Талібов стали переможцями сезону Прем'єр-ліги з карате

Сьогодні 17:55 134 0
Терлюга та Талібов стали переможцями сезону Прем'єр-ліги з карате
#Анжеліка Терлюга, #Талібов

Джерело - wkf.net.

Українці Анжеліка Терлюга та Різван Талібов отримали нагороди Grand Winner від Всесвітньої федерації карате (WKF) за підсумками сезону Прем’єр-ліги.

Нагородою Grand Winner відзначають найкращих каратистів сезону на рівні Прем'єр-ліги - головної серії щорічних змагань під егідою WKF. Премії отримують спортсмени, що набрали найбільшу кількість балів на етапах Прем'єр-ліги впродовж року.

Терлюга виграла три етапи Прем’єр-ліги з чотирьох - у Рабаті, Фукуоці та Дубліні в категорії до 55 кг. Титул Grand Winner українка здобула вп’яте.

Щодо Талібова (84+ кг), то він здобув почесне звання вперше в кар’єрі. Українець виборов "золото" на етапах у Фукуоці та Дубліні.

Раніше Україна виграла медальний залік Європейських ігор-2023 у карате.

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