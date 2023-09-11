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Верняєв: Кубки світу пройшли вдало для мене

Верняєв прокоментував виступи на Кубку світу після
Сьогодні 11:51 193 0
Верняєв: Кубки світу пройшли вдало для мене
#Олег Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Олег Верняєв задоволений виступами на останніх двох етапах Кубка світового виклику.

Про це він написав у інстаграмі.

"Пройшли два Кубки світу, і пройшли вони вдало для мене, незважаючи на всі розмови, що я вже старий і не зможу повернутися у великий спорт. Результат є. Чотири медалі.

  Україна виграла медальний залік Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики

Попереду ще багато роботи перед чемпіонатом світу, але ці виступи були максимально важливими для мене, як фізично, так і морально. Усім дякую за підтримку. Близьким мені людям, друзям. І, авжеж, фаховим та іноземним експертам. Ви молодці", – сказав Верняєв.

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Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

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