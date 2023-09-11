Верняєв: Кубки світу пройшли вдало для мене

Верняєв прокоментував виступи на Кубку світу після

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Олег Верняєв задоволений виступами на останніх двох етапах Кубка світового виклику.

Про це він написав у інстаграмі.

"Пройшли два Кубки світу, і пройшли вони вдало для мене, незважаючи на всі розмови, що я вже старий і не зможу повернутися у великий спорт. Результат є. Чотири медалі.

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Попереду ще багато роботи перед чемпіонатом світу, але ці виступи були максимально важливими для мене, як фізично, так і морально. Усім дякую за підтримку. Близьким мені людям, друзям. І, авжеж, фаховим та іноземним експертам. Ви молодці", – сказав Верняєв.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

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