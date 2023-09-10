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Україна виборола шість медалей у перший змагальний день Ігор нескорених-2023

Вчора 23:09 225 0
Україна виборола шість медалей у перший змагальний день Ігор нескорених-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України розпочала виступи на мультиспортивному турнірі серед ветеранів і військовослужбовців, що проходить у німецькому Дюссельдорфі. 

У перший день Ігор нескорених-2023 українці здобули шість медалей.

Золоту медаль здобув Олександр Маковей у штовханні ядра (клас IF8).

Срібні медалі вибороли Володимир Гера (штовхання ядра, клас IF7), Микола Заріцький (метання диска, клас IF1), Максим Зубов (паверліфтинг, клас IP6).

Бронзові медалі завоювали Вадим Мазніченко (штовхання ядра, клас IF6), Володимир Товкис (метання диска, клас IF2).

Змагання триватимуть з 9 до 16 вересня. В ньому візьмуть участь близько 600 учасників з 22-х країн. Україна дебютувала на Іграх нескорених у 2017 році. Це четвертий виступ для збірної на турнірі.

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