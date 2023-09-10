17-річний спортсмен завоював на турнірі два золота

Джерело - Чемпіон.

В ізраїльській Нетаньї завершився юніорський чемпіонат світу 2023 року з плавання.

Україна з двома золотими медалями поділила четверте місце в підсумковому медальному заліку з Данією та Боснією і Герцеговиною.

Обидва золота України на рахунку 17-річного Олександра Желтякова - на дистанціях 100 і 200 метрів на спині. Також на його рахунку срібло на 50 метрах на спині. На 100-метровій дистанції Желтяков до того ж виконав олімпійський норматив і завоював свою другу путівку на Ігри-2024 у Парижі.

World Aquatics, керівний орган світового плавання, визнав Желтякова найкращим спортсменом юніорського ЧС-2023.