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Зеленський нагородив державними нагородами Харлан і Магучіх

Зеленський нагородив членів національної збірної команди України на ІІІ Європейських іграх
Сьогодні 19:54 332 0
Зеленський нагородив державними нагородами Харлан і Магучіх

Джерело - Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Президент України Володимир Зеленський постановив нагородити державними нагородами членів національної збірної команди України на ІІІ Європейських іграх.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня нагороджено чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан.

Чемпіонка та бронзова призерка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон з таїландського боксу Олег Приймачов отримали орден "За заслуги" І ступеня.

Чемпіона та срібного призера з веслування на байдарках і каное Олега Кухарика нагороджено орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено чемпіонів Кірілла Болюха, Олександра Єфіменко, Андрія Заплітного, Олега Колодія, Данила Коновалова, Павла Коростильова, Олексія Середу, Анжеліку Терлюгу, Ігоря Трунова.

Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджено чемпіонку з легкої атлетики Наталію Кроль.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено чемпіонок Марину Бех-Романчук, Людмилу Лузан, Ярославу Магучіх.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено Ксенію Байло, Джоан Фейбі Роннієвну Бежуру, Юлію Коростильову, Анастасію Німець, Анну Письменську, Валерію Терету, Вікторію Ус.

Медаллю "За працю і звитягу" нагороджено Владиславу та Марину Алексіїву, Таїсію Бабенко, Тимура Брикова, Ірину Василю, Мирославу Випасняк, Вероніку Гришко, Дмитра Даниленка, Юлію Дехтяр, Ірину Дубицьку, Соф’ю Есман, Альону Кирильчук, Вікторію Кислову, Анастасію Кліпаченко, Івана Кожокаря, Юлію Костюк, Михайла Кохана, Артема Мельника, Владислава Микитася, Анастасію Михайленко, Дар’ю Мошинську, Ангеліну Овчиннікову, Анастасію Павлові, Анну Пономаренко, Івана Семикіна, Аніту Серьогіну, Єгора Скуріхіна, Володимира Станкевича, Анастасію Терех, Марію Тихонову, Валерію Тищенко, Марту Федіну, Артура Фельфнера, Нікіта Філіпова, Владислава Шепелєва, Анастасію Шмоніну, Анну Шульгу.

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