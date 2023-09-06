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Понад 100 російських спортсменів змінили громадянство

Вчора 23:52 211 0
Понад 100 російських спортсменів змінили громадянство

Джерело - Tribuna.com.

Понад 100 російських спортсменів відмовилися від виступів під російським прапором.

Про це заявив заступник голови Мінспорту рф олексій морозов.

"55 спортсменів з олімпійських видів спорту змінили громадянство, якщо брати неолімпійські види спорту, то ця цифра перевалила за 100. Є прецеденти щодо повернення коштів, витрачених на підготовку. Щодо зміни громадянства, то деякі країни поводяться не зовсім коректно", сказав морозов.

Раніше World Aquatics ухвалила критерії для участі росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.

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