Понад 100 російських спортсменів змінили громадянство

Джерело - Tribuna.com.
Понад 100 російських спортсменів відмовилися від виступів під російським прапором.
Про це заявив заступник голови Мінспорту рф олексій морозов.
"55 спортсменів з олімпійських видів спорту змінили громадянство, якщо брати неолімпійські види спорту, то ця цифра перевалила за 100. Є прецеденти щодо повернення коштів, витрачених на підготовку. Щодо зміни громадянства, то деякі країни поводяться не зовсім коректно", сказав морозов.
Раніше World Aquatics ухвалила критерії для участі росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.
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