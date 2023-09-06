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Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція

Капітан та тренер "синьо-жовтих" оцінили наступного суперника
Сьогодні 20:58 197 0
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція
#Олег Плотницький, #Збірна України з волейболу, #Угіс Крастіньш

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш та капітан Олег Плотницький спеціально для Чемпіона прокоментували суперника в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи.

Плотницький

"Думаю, що для нас Португалія краще, ніж Франція, ми з ними вже зустрічалися і швидкість їхньої гри трохи повільніша. Але це точно дуже нелегкий суперник, вони бʼються, грають до останнього, не дивлячись на рахунок. Ще рано їх аналізувати. Поки чекаємо який розклад і час для тренувань нам дадуть організатори".

Крастіньш:

"У нас було два варіанти: Франція і Португалія. Виходячи з такої призми, звичайно, Португалія - це краще. Те, що словенці будуть іти на перемогу (з болгарами 3:0, - В.К.), а не берегти сили на наступний раунд мені перед грою сказав їхній тренер. Тому я очікував, що нашими суперниками будуть саме португальці".

Матч Україна - Португалія відбудеться в суботу, 9 вересня. Початок - о 20:30 за київським часом.

Якщо "синьо-жовті" пройдуть піренейців, то у чвертьфіналі зустрінуться з переможцем пари Словенія - Туреччина.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

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