Уночі, 6 вересня, відбулося шоу претендентів Дейни Вайта.

Свій поєдинок провів українець Сергій Сідей, який здолав Рамона Тавереса у першому раунді, відправивши його в нокаут.

Завдяки перемозі 27-річний спортсмен укласти контракт із UFC.

Serhiy Sidey drops the HAMMER 💥



Big first round finish on #DWCS Week 5! pic.twitter.com/osu7qQR3Ot