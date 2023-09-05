Проценко виграв турнір Gala di Castelli у Швейцарії з рекордом

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Андрій Проценко став переможцем змагань зі стрибків у висоту на турнірі Gala di Castelli, який відбувся у швейцарській Беллінцоні в рамках Світового легкоатлетичного туру категорії Silver.

Проценко з першої спроби подолав три висоти - 2,15 м, 2,20 м та 2,24 м, після чого не зумів взяти планку на 2,28 м.

У підсумку п'ятеро лідерів показали однаковий результат 2,24 м, однак Андрій став єдиним, хто взяв цю висоту з першої спроби, тому посів 1-ше місце.

Висота 2.24 м – найкращий результат в історії цих змагань. Таким чином українські атлети тепер є рекордсменами Gala di Castelli як серед чоловіків, так і серед жінок.

Другу позицію розділили поляк Норберт Кобельські та італієць Стефано Соттіле. Чемпіон світу та ОІ-2020 Джанмарко Тамбері став 4-м.