Український легкоатлет загинув під час війни з росією

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Юрій Мочульський загинув під час війни з росією.

Про смерть героя із Львівщини повідомив його брат - відомий легкоатлет Дмитро Дем’янюк, що також став на захист України.

Йому було 28 років. Мочульський повернувся з-за кордону в Україну через повномасштабне вторгнення РФ. З перших днів повномасштабної війни приєднався до 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Отримав поранення та повернувся на фронт у лавах Азову.

Загинув під час штурму ворожих позицій 29 серпня.