Желтяков завоював олімпійську ліцензію

Українець здобув золото юніорського ЧС

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Олександр Желтяков завоював золото юніорського чемпіонату світу 2023 року в Ізраїлі на дистанції 100 метрів на спині.

17-річний українець переміг із результатом 53,73 секунди, що дало йому змогу також виконати олімпійський норматив, який становить 53,74 секунди.

Це вже друга олімпійська ліцензія на Ігри-2024 у Парижі для Желтякова. У квітні він виконав норматив на дистанції 200 метрів на спині - 1:57,17. Сумарно Україна завоювала вже 29 ліцензій на літні Олімпійські ігри 2024 року.