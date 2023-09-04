Мінспорту оновило список спортсменів, які не повернулись з-за кордону

Довбик та Трубін поповнили список осіб, які не повернулися в Україну

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

Міністерство молоді та спорту України оновило список осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу.

Про це повідомляє пресслужба Мінспорту.

У новій версії присутній форвард Жирони та збірної України Артем Довбик, який перейшов з Дніпра-1.

Також у списку з'явився і голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін. 10 серпня він перейшов у португальський клуб з Шахтаря.

Нагадаємо, сестри Музичук не підписали контракт з Міністерством молоді та спорту України.

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