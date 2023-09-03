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Карлсен може завершити гру у класичні шахи

Вчора 23:20 233 0
Карлсен може завершити гру у класичні шахи
Фото: Getty Images
#Магнус Карлсен

Джерело - NRK.

Магнус Карлсен може завершити грати в класичні шахи після перемоги на Кубку світу.

Про це він норвежець порталу NRK.

"Це був певним чином єдиний мейджор у класичних шахах, який я не вигравав. Тепер колекція повна, я дуже цим задоволений. Зрозуміло, що завжди є речі, яких можна досягти, але знаю, що максимально наблизився до завершення гри. Напевно, буду грати в першу чергу коли відчую, що є особливі випадки. Бажано, якщо це буде з соціальних причин, і більше для розваги", - сказав Карлсен.

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