Карлсен може завершити гру у класичні шахи

Магнус Карлсен може завершити грати в класичні шахи після перемоги на Кубку світу.

Про це він норвежець порталу NRK.

"Це був певним чином єдиний мейджор у класичних шахах, який я не вигравав. Тепер колекція повна, я дуже цим задоволений. Зрозуміло, що завжди є речі, яких можна досягти, але знаю, що максимально наблизився до завершення гри. Напевно, буду грати в першу чергу коли відчую, що є особливі випадки. Бажано, якщо це буде з соціальних причин, і більше для розваги", - сказав Карлсен.