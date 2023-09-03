Головне
Світоліна поступилася Пегулі у трисетовій битві 3-го кола US Open
Сьогодні 01:04 1433
Рух та Металіст 1925 не визначили сильнішого: результати матчів УПЛ
Сьогодні 20:54 142
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Манчестер Юнайтед: результати матчів АПЛ
Сьогодні 20:32 923
Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу
Сьогодні 19:52 683
Жирона з Довбиком та Циганковим здолали Лас-Пальмас: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 19:30 819
Визначилися всі чвертьфіналісти ЧС-2023
Сьогодні 19:17 736
Кривбас розібрався з Колосом у 6 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 286
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Італії
Сьогодні 18:00 233
Верняєв здобув першу золоту нагороду після дискваліфікації
Сьогодні 17:50 628
Сестри Музичук не підписали контракт з Міністерством молоді та спорту України
Сьогодні 17:23 1568
Прямі трансляції

Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу

Це сталося через допуск представників росії та білорусі
Сьогодні 19:52 683 0
Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу

Джерело - Чемпіон.

Україна, Польща, Латвія, Литва та Естонія бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу через запрошення представників росії та білорусі.

Про це повідомляє Федерація волейболу України.

"Дивна "гра" керівництва CEV. Через неї Конгрес Європейської конфедерації волейболу принципово залишили делегації України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви. Черговий Конгрес CEV, що досі триває у Брюсселі, виявився неймовірно скандальним.

  Україна програла 3-й матч поспіль на чемпіонаті Європи

По-перше, абсолютно несподівано, туди допустили представників росії та білорусі, хоча клуби та збірні обох країн досі відсторонені від участі в міжнародних змаганнях (при цьому речник CEV Федеріко Ферраро демонстративно наголосив, що "тут має передувати спорт, а не політика"). А по-друге, оскільки зараз мало відбутися голосування щодо допуску окремих кандидатів до виборів на посаду президента Європейської конфедерації волейболу (вони відбудуться наступного року), нинішнє керівництво, через сумнівні причини, постаралося позбавити цього права окремих претендентів.

  Угіс Крастіньш: Ми робитимемо все, аби пройти в 1/8 фіналу

Перший момент не лише спантеличив, але й відверто обурив представників багатьох країн. І насамперед, зрозуміло, України. Солідарними з такою позицією також виявилися президент Федерації волейболу Литви Даріус Черка та генеральний секретар Федерації волейболу Латвії Аліса Чеснилевічюте. Відповідно, делегації п’ятьох вище зазначених країн, на чолі з Україною, залишили Конгрес CEV достроково. Але, між тим, свої голоси передали представникам інших країн.

  Тупчій: Ми чемпіони Європи з перших сетів

І треба ж було такому статися, що у голосуванні стосовно кандидатів на вибори президента CEV з перевагою в один голос перемогла та група, до якої входив і Михайло Мельник, і яка дотримувалася позиції максимальної демократії. Зокрема, не прийняла вигідні нинішньому керівництву організації штучні заборони стосовно висування окремих претендентів на крісло майбутнього очільника Європейської конференції волейболу", - йдеться у повідомлені.

У червні Міжнародна федерація волейболу продовжила відсторонення росії та білорусі від міжнародних змагань.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рух - Металіст 1925 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Рух - Металіст 1925 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 2231
Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 3-го кола US Open Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 3-го кола US Open 2813
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 11430
Сестри Музичук не зіграють у складі збірної України на командному ЧС-2023 Сестри Музичук не зіграють у складі збірної України на командному ЧС-2023 2632 1
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 22638
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 21735
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 298546
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35731 4
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14949 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 91052 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33362
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48826