Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу

Це сталося через допуск представників росії та білорусі

Джерело - Чемпіон.

Україна, Польща, Латвія, Литва та Естонія бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу через запрошення представників росії та білорусі.

Про це повідомляє Федерація волейболу України.

"Дивна "гра" керівництва CEV. Через неї Конгрес Європейської конфедерації волейболу принципово залишили делегації України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви. Черговий Конгрес CEV, що досі триває у Брюсселі, виявився неймовірно скандальним.

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По-перше, абсолютно несподівано, туди допустили представників росії та білорусі, хоча клуби та збірні обох країн досі відсторонені від участі в міжнародних змаганнях (при цьому речник CEV Федеріко Ферраро демонстративно наголосив, що "тут має передувати спорт, а не політика"). А по-друге, оскільки зараз мало відбутися голосування щодо допуску окремих кандидатів до виборів на посаду президента Європейської конфедерації волейболу (вони відбудуться наступного року), нинішнє керівництво, через сумнівні причини, постаралося позбавити цього права окремих претендентів.

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Перший момент не лише спантеличив, але й відверто обурив представників багатьох країн. І насамперед, зрозуміло, України. Солідарними з такою позицією також виявилися президент Федерації волейболу Литви Даріус Черка та генеральний секретар Федерації волейболу Латвії Аліса Чеснилевічюте. Відповідно, делегації п’ятьох вище зазначених країн, на чолі з Україною, залишили Конгрес CEV достроково. Але, між тим, свої голоси передали представникам інших країн.

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І треба ж було такому статися, що у голосуванні стосовно кандидатів на вибори президента CEV з перевагою в один голос перемогла та група, до якої входив і Михайло Мельник, і яка дотримувалася позиції максимальної демократії. Зокрема, не прийняла вигідні нинішньому керівництву організації штучні заборони стосовно висування окремих претендентів на крісло майбутнього очільника Європейської конференції волейболу", - йдеться у повідомлені.

У червні Міжнародна федерація волейболу продовжила відсторонення росії та білорусі від міжнародних змагань.

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