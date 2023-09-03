Сестри Музичук не зіграють у складі збірної України на командному ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб жіночої збірної України з шахів визначився із заявкою на командний чемпіонат світу, який відбудеться в Польщі.
Про це повідомляє пресслужба федерації шахів України.
Сестри Музичук не потрапили у склад команди. Турнір відбудеться з 5 до 11 вересня. У чемпіонаті візьмуть участь 12 команд, які поділені на дві групи. Збірна України гратиме у групі А проти Індії, Грузії, Франції, Казахстану та Єгипту.
До чвертьфіналу вийде по 4 команди з кожної групи.
Склад збірної України:
Анна Ушеніна
Наталія Букса
Інна Гапоненко
Наталія Жукова
Анастасія Рахмангулова
Єлизавета Гребенщикова
Капітан - Михайло Бродський