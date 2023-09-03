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Сестри Музичук не зіграють у складі збірної України на командному ЧС-2023

Турнір відбудеться з 5 до 11 вересня
Сьогодні 14:24 536 1
Сестри Музичук не зіграють у складі збірної України на командному ЧС-2023
#Анна Музичук

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб жіночої збірної України з шахів визначився із заявкою на командний чемпіонат світу, який відбудеться в Польщі.

Про це повідомляє пресслужба федерації шахів України.

Сестри Музичук не потрапили у склад команди. Турнір відбудеться з 5 до 11 вересня. У чемпіонаті візьмуть участь 12 команд, які поділені на дві групи. Збірна України гратиме у групі А проти Індії, Грузії, Франції, Казахстану та Єгипту.

До чвертьфіналу вийде по 4 команди з кожної групи.

Склад збірної України:

Анна Ушеніна 

Наталія Букса 

Інна Гапоненко 

Наталія Жукова 

Анастасія Рахмангулова

Єлизавета Гребенщикова 

Капітан - Михайло Бродський

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