Сестри Музичук не зіграють у складі збірної України на командному ЧС-2023

Турнір відбудеться з 5 до 11 вересня

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб жіночої збірної України з шахів визначився із заявкою на командний чемпіонат світу, який відбудеться в Польщі.

Про це повідомляє пресслужба федерації шахів України.

Сестри Музичук не потрапили у склад команди. Турнір відбудеться з 5 до 11 вересня. У чемпіонаті візьмуть участь 12 команд, які поділені на дві групи. Збірна України гратиме у групі А проти Індії, Грузії, Франції, Казахстану та Єгипту.

До чвертьфіналу вийде по 4 команди з кожної групи.

Склад збірної України:

Анна Ушеніна

Наталія Букса

Інна Гапоненко

Наталія Жукова

Анастасія Рахмангулова

Єлизавета Гребенщикова

Капітан - Михайло Бродський