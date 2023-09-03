Угіс Крастіньш: Ми робитимемо все, аби пройти в 1/8 фіналу

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш прокоментував поразку від збірної Болгарії у третьому турі чемпіонату Європи.

- Плотницький та Тупчій кажуть, що ми чемпіони першого сету. Чому так? Чому тільки першого, а не всієї гри?

- Це хороше питання. Тому що, коли виходимо на гру і граємо добре, це значить, що ми добре підготувалися, що добре розібрали суперника, що є правильна концентрація. Це факт. Але саме в цьому чемпіонаті в другій партії в нас не летить подача. І це дуже відкидає нас назад. Якщо летить добре перша подача і ми працюємо добре в захисті в першій партії, не помиляємось, то в другій, якщо правильно пам'ятаю, було 7 помилок. Про це треба подумати.

- Вам не здається, що збірники "наїлися" вже волейболом? Важкий сезон. Потім Євроліга, відбір у Світову лігу. Зараз чемпіонат Європи. Такого календаря навіть у футболістів немає.

- Так, справді. У нас багато ігор. Але як я казав уже раніше, не хочу виправдовуватись. Зараз такий час, коли треба радіти, що в нас є шанс грати волейбол. Те, що це непросто, це факт.

- Як використали вихідний день?

- Цілий день проводив особисті розмови з гравцями. А надвечір усі зібралися на березі моря, щоб разом провести час та повечеряти на природі.

- У нас ще є шанси потрапити в 1/8 фіналу. Чи ми самі в це віримо?

- Так, обов’язково. Я на всі сто в цьому певен і ми будемо робити все, щоб використати цей шанс.