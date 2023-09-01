Росіяни не беруть участі у чемпіонаті світу з каное-марафону через «питання безпеки»

Чемпіонат світу проходитиме з 31 серпня до 3 вересня

Джерело - Inside the games.

Спортсмени з росії та білорусі не візьмуть участі у чемпіонаті світу з каное-марафону у Данії через питання безпеки.

Про це заявив президент Федерації каное Данії Том Форшу.

"У них була можливість приїхати на чемпіонат світу. У нас не було можливості їх прийняти через питання безпеки команд з Росії та Білорусі. Ми про це заявили, тому їх тут немає. Росія та Білорусь прийняли це, і те ж саме було з чемпіонатом світу з веслування на каное в Дуйсбурзі. Їх там не було, і це була та сама причина.

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У нас дуже хороша співпраця з північними федераціями з цього приводу. Ми написали спільний лист до ICF і висловили свою точку зору, яка полягає в тому, що ми не бачимо російських і білоруських спортсменів учасниками на змагань під егідою федерації. Ми знаємо, що Правління ICF проводило дискусії, оскільки листи надходили з інших країн.

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Ми знаємо, що Канада написала їм листа, але в результаті російські та білоруські спортсмени отримали можливість змагатися під нейтральним прапором. Як ми можемо виокремити нейтральних спортсменів у цій ситуації? Це досить важко. Ми повинні дотримуватися правил і порядку денного, які дає нам ICF, коли ми проводимо чемпіонат світу.

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Ми приймаємо це на 100 відсотків, але як федерація, ми маємо свою думку з цього приводу разом з іншими скандинавськими країнами і намагаємося надіслати сигнал ICF. Я думаю, що це все ще буде обговорюватись протягом наступного року через континентальну Олімпійську кваліфікацію, яка відбудеться в угорському Сегеді у травні. Побачимо", - сказав Форшу.

Чемпіонат світу проходитиме з 31 серпня до 3 вересня.

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