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Крастіньш: Треба старатись позбутися стресу, який не дає грати у волейбол

Сьогодні 22:48 84 0
Крастіньш: Треба старатись позбутися стресу, який не дає грати у волейбол
#Угіс Крастіньш

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш прокоментував поразку від хорватів на чемпіонаті Європи.

Слід зазначити, що розпач від поразки був такий, що здавалось, Угіс зараз заплаче на коментарі.

- Оцініть, будь ласка, матч та його результат.

- Я навіть не знаю, що сказати. Непогано зіграли (ледь не заплакав, авт.) Зіграли так, як можемо. Чомусь в цьому літньому сезоні нам важко даються ігри, які під тиском. Особливо це показує 5-та партія. Жодну 5-ту партію цього літа ми не виграли. Це значить, що напевно ми не справляємося самі собою.

- В 1-му сеті здавалось, що команда була надто спокійна була впевнена в перемозі. Що трапилось далі?

- 1-у партію ми подавали добре, блокували добре. Але вже тоді з’явились непотрібні помилки. Було зрозуміло, що рано чи пізно вони можуть повпливати на гру. Є такі ситуації, коли ти впевнений в своїй грі і повинен перемагати. А ми грали невпевнено, тому вже на початку другої партії було помітно, що це буде нам дорого коштувати. Реально, ми не справлялись в елементарних ситуаціях. Я не знаю як це пояснити. Мабуть, це стрес чи щось типу того. Тому що перед епізодом ми домовляємось, що і як робити. А далі легкий м’яч падає і хтось із гравців просто застигає. Це значить, що у нього нерви, я думаю так. Як я вже казав, у цьому сезоні всі стикові ігри будуть дуже важкі, дуже.

Не можна сказати що в нас не було сьогодні бажання. Бажання перемогти є завжди. Зрозуміло, що це була дуже важлива для нас гра. Причину, чому ми не можемо розслабитися в цих іграх, треба шукати в психології.

- У вас є план Б після сьогоднішньої поразки на цей чемпіонат?

- Перед наступними іграми зараз найголовніше відновитись. І фізично, і психологічно. Це буде нелегко, всім відомо. Але іншого шляху немає. Треба відновлюватись. Крім того будемо проводити бесіди, розмовляти. Змінювати своє відношення до певних речей, старатись позбутися цього стресу. Я думаю, що причина в ньому. Бо саме він не дозволяє нам почуватись вільно та грати свій волейбол.

- До багатьох зараз приїхали рідні. Як ви думаєте це допоможе чи навпаки?

- Ми живемо дуже довго без сімей, тому будь-який прояв сім’ї у нас вітається. У нас є домовленість, що сім’я це завжди "ласкаво просимо", але в день гри ми залишаємось окремо для того, щоб підготуватись. Тому те, що зараз до когось приїхала сім’я, це дуже добре, адже ми ще з 8 травня постійно на виїздах. Думаю, що гравцям це повинно лише допомогти.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

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