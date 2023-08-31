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Плотницький: Це називається "дитячий волейбол"

Сьогодні 22:32 164 0
Плотницький: Це називається "дитячий волейбол"
#Олег Плотницький

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький прокоментував поразку від хорватів на чемпіонаті Європи.

- Що сьогодні сталося? Оціни гру та результат.

- Нема характеру. Просто нема характеру і все. Не знаємо, де стояти, не знаємо з ким і як треба грати, що закривати. Знаємо, але в підсумку виходить, що ні. Стоїмо в різних місцях, мʼячі перебивають люди, ніхто до них не йде. Це називається "дитячий волейбол". Вчора зі словенцями ще можна було зробити знижку на те, що вони сильніші, але сьогодні це ні в які ворота. Зі всією повагою до хорватів. Мʼяч перебивають, а він падає між двома. Мʼяч бʼють в те місце, де має стояти гравець, а в нас там нікого. І це тільки початок гри. Напевно треба сходити в церкву, як казав Міша Кополовець. Може тоді щось вдасться.

- А хто в цьому винен?

- Ніхто не винен. Винна ціла команда, від А до Я. Від першого до останнього. Немає одного, хто в цьому винен. Це не правильно скидати на когось вину. Той, хто зробив менше, замість нього міг би хтось зробити більше. Або щоб ніхто не робив менше. І все. А виділяти когось одного чи двох - це тупо. Я не зіграв, ті не зіграли. Один Вася Тупчій там бореться.

- В першому сеті відчувалась впевненість в результаті і максимальний спокій. І в другому сеті перший дзвінок був, коли вони вийшли в три очки, та все одно був спокій.

- Так і повинно бути. Треба виконувати ту задачу, яку ми ставимо перед грою, а не літати в небі. Має бути спокій. Зі словенцями, болгарами, з французами, італійцями треба виходити на матч і спокійно грати свій волейбол. Ця команда може вигравати у кого завгодно. Я реаліст. Як є, так є. Але не з такою грою. Болгари прибʼють нас 3-0 і на цьому все закінчиться. "Всім дякую, їдем додому". Шанси ще є. Завтра буде вихідний, хтось помолиться, Бог дасть розуму і щось буде. На такому рівні в 1-2 гра не витягується. Грає команда і виграє команда.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

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