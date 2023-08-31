Федерація фехтування України подала скаргу на FIE у МОК

Федерація фехтування України подала скаргу на Міжнародну федерацію фехтування до Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє пресслужба ФФУ.

"25 серпня 2023 року Федерація фехтування України звернулася зі скаргою до МОК на бездіяльність та дії Міжнародної федерації фехтування, які порушують Олімпійський статут та Кодекс етики МОК.

Це стало продовженням боротьби з протиправною та ганебною дискваліфікацією Ольги Харлан після її поєдинку з так званою "нейтральною" фехтувальницею Анною Смірновою з Росії на чемпіонаті світу в Мілані 2023 року, а також з іншими протиправними діями FIE.

Зокрема, Федерація фехтування України звернула увагу МОК на дії Міжнародної федерації фехтування, спрямовані на повернення до участі у міжнародних змаганнях російських та білоруських фехтувальників, без проведення належної перевірки на причетність до російських/білоруських збройних сил та інших силових структур держави-агресора та її посібника, або щодо підтримки такими фехтувальниками російської агресії на території України, зокрема у соціальних мережах.

Також, Федерація фехтування України підкреслила неприйнятність фактичного ігнорування низки скарг та звернень направлених останньою до FIE. Зокрема, на сьогодні попри подання дисциплінарної скарги до FIE про виключення з числа її членів російської федерації фехтування через включення до складу останньої чотирьох, так званих, федерацій фехтування днр, лнр, міста Севастополя, та Республіки Крим, ще у червні, ця скарга досі залишається без руху", - йдеться в заяві.