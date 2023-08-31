Бех-Романчук стала шостою на етапі Діамантової ліги у Цюриху

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла шосте місце на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюриху.
Легкоатлетка показала найгірший результат сезону Діамантової ліги у потрійному стрибку – 14.37 метра.
Марина Бех-Романчук вперше у сезоні Діамантової ліги завершила фінал потрійних стрибків поза топ-3.
Діамантова ліга
Цюрих, Швейцарія
Потрійний стрибок, Жінки
31 серпня
- Юлімар Рохас (Венесуела) – 15.18 метра
- Шаніка Рікеттс (Ямайка) – 14.78 м
- Ліадагміс Повеа (Куба) – 14.73 м
- Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14.62 м
- Теа Лафон (Домініканська Республіка) – 14.42 м
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.37 м
Раніше Бех-Романчук здобула срібло на чемпіонаті світу в потрійному стрибку.