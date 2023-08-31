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Бех-Романчук стала шостою на етапі Діамантової ліги у Цюриху

На етапі у Швейцарії Бех-Романчук була єдиною представницею України на турнірі.
Сьогодні 21:08 102 0
Бех-Романчук стала шостою на етапі Діамантової ліги у Цюриху
Фото - Getty Images
#Марина Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла шосте місце на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюриху.

Легкоатлетка показала найгірший результат сезону Діамантової ліги у потрійному стрибку – 14.37 метра.

Марина Бех-Романчук вперше у сезоні Діамантової ліги завершила фінал потрійних стрибків поза топ-3.

Діамантова ліга
Цюрих, Швейцарія
Потрійний стрибок, Жінки
31 серпня
  1. Юлімар Рохас (Венесуела) – 15.18 метра
  2. Шаніка Рікеттс (Ямайка) – 14.78 м
  3. Ліадагміс Повеа (Куба) – 14.73 м
  4. Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14.62 м
  5. Теа Лафон (Домініканська Республіка) – 14.42 м
  6. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.37 м 

Раніше Бех-Романчук здобула срібло на чемпіонаті світу в потрійному стрибку.

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