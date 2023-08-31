Збірна України поступилась Хорватії на чемпіонаті Європи

Друга поразка збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилась Хорватії у другому колі чемпіонату Європи.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь хорватів.

Найрезультативніший гравцем матчу став Петар Джирлич, який здобув 21 очко. Натомість серед українців найрезультативнішим на майданчику виявився Плотницький – 18 очок.

Чемпіонат Європи з волейболу

Група В, Другий тур

31 серпня

Україна - Хорватія 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 13:15)

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє проти Болгарії. Гра відбудеться у суботу, 02 вересня. Початок о 20:30.

Нагадаємо, у першому колі українці поступились Словенії.