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Естонія передала Україні робота-сапера, названого ім'ям Магучіх

Україна отримала від Естонії робота-сапера
Сьогодні 15:50 198 0
Естонія передала Україні робота-сапера, названого ім'ям Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Україна отримала від Естонії робота-сапера, який призначений для розмінування територій.

Про це повідомляє weareukraine.info.

Робот названий на честь української легкоатлетки Ярослави Магучих.

Міністр економіки України Юлія Свириденко відзначила, що наданий Естонією робот-сапер є одним з найвідоміших у світі у своїй галузі та добре виконує функції розмінування територій та утилізації уламків від обстрілів.

Керувати роботом можна дистанційно, що гарантує безпеку для саперів.

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Допис, поширений We are Ukraine 💙💛 (@weareukraine.info)

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