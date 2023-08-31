Естонія передала Україні робота-сапера, названого ім'ям Магучіх

Україна отримала від Естонії робота-сапера

Джерело - Чемпіон.

Україна отримала від Естонії робота-сапера, який призначений для розмінування територій.

Про це повідомляє weareukraine.info.

Робот названий на честь української легкоатлетки Ярослави Магучих.

Міністр економіки України Юлія Свириденко відзначила, що наданий Естонією робот-сапер є одним з найвідоміших у світі у своїй галузі та добре виконує функції розмінування територій та утилізації уламків від обстрілів.

Керувати роботом можна дистанційно, що гарантує безпеку для саперів.

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