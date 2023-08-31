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4 українки виступлять на етапі Діамантової ліги в Сямені

Змагання відбудуться 2 вересня
Сьогодні 12:44 218 0
4 українки виступлять на етапі Діамантової ліги в Сямені

Джерело - Diamond League.

Збірна України з легкої атлетики виступить на 12-му етапі Діамантової ліги, який відбудеться в китайському Сямені.

Про це повідомляє пресслужба Diamond League.

Україну представлять 4 спортсменки.

У стрибках у висоту виступлять Ярослава Магучіх та Юлія Чумаченко. У бігу на 400 м з бар’єрами Україну представлять Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Змагання відбудуться 2 вересня. Змагання в Сямені відбудуться вперше – до цього етап Діамантової ліги проводили в Шеньчжені.

Напередодні Магучіх виграла чемпіонат світу-2023.

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