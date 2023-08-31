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Крастіньш: Попри поразку, позитиву було більше ніж негативу

Головний тренер збірної України з волейболу прокоментував гру проти словенців та відсутність капітана у старті.
Сьогодні 10:05 180 0
Крастіньш: Попри поразку, позитиву було більше ніж негативу
#Збірна України з волейболу, #Угіс Крастіньш

Джерело - Чемпіон.

Попри поразку чоловічої збірної України в першому матчі Євроволею-2023 від Словенії, керманич синьо-жовтих Угіс Крастіньш знайшов чимало позитивних моментів у грі своїх підопічних.

- Перше питання по грі. Результат - поразка, але чи вдалося вам втілити ті задуми в гру?

- Так, гра була програна. Але по грі позитивних ситуацій було більше чим негативних. Тримались добре, першу партію виграли, інші також боролись, навіть в четвертій змогли повернутися в гру. У цілому були нюанси, тому що суперник вміє створювати хороший тиск. І вони добре смикають у нападі, ритмічно, скидують і сильно бʼють, знову і знову. Дуже важко витримати таку концентрацію. В цілому, думаю, ми справились навіть більш позитивно, аніж хотілось.

- Чому не грав капітан команди Олег Плотницький?

- Є деякі проблеми зі здоровʼям.

- Чи не означає це, що гра зі словенцями для вас не була лобовою?

- Можна й так подивитися на це? У нас були на це причини. Ми можемо по-різному їх трактувати, чому ми сьогодні грали саме так. Знаєте як кажуть в НХЛ? Травма вище пояса або нижче пояса і все. Дивіться, Плотницький сьогодні не грав. Але якщо ми подивимось на картинку трошки ширше, то кінець кінцем це зможе нам посприяти.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук з Варни

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