Тупчій: Поки граємо без капітана

Джерело - Чемпіон.

Найрезультативніший гравець збірної України (23 очка) у стартовому турі чемпіонату Європи прокоментував поразку словенцям.

- Перша гра, дуже добре почали. Закінчили 1:3. Як вважаєш, результат і сама гра позитивні чи негативні?

- Результат, звісно, негативний, тому що ми програли. Сама гра - в принципі ми боролись три партії на рівних. Вони почали подавати хорошу подачу і завдяки цьому почали вигравати. Ми перестали справлятися з прийомом і почали провалюватись в атаці.

- Те що не вийшов і не грав ваш капітан Олег Плотницький, це обговорювалось перед всією командою чи може для вас це була несподіванка?

- Це не є несподіванкою, тому що він зараз має проблеми з коліном. Тому він і не грав. Я не знаю чи зможе він зараз відновитись, чи ні. Але поки що граємо без капітана.

- Без капітана, судячи з перших двох партій, та й всієї гри, ти на себе брав лідерські якості. Це так було задумано чи це так вийшло в процесі гри?

- Звісно, що комусь потрібно це робити. Тому що якщо цього не робити, то нам немає чого робити на цьому чемпіонаті. Має хтось брати на себе відповідальність.

Володимир Крупчук, СофіяТкачук із Варни