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Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з важкої атлетики

Федерація важкої атлетики України оприлюднила склад збірної на турнір.
Сьогодні 20:55 211 0
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з важкої атлетики

Джерело - uwf.net.ua.

Збірна України з важкої атлетики візьме участь у чемпіонаті світу-2023 у саудівському Ер-Ріяді.

Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України.

На турнірі в Ер-Ріяді розіграють медалі у 20 вагових категоріях: по десять у чоловіків та жінок. Україну у п'яти категоріях представлятимуть сім спортсменів: п'ять змагатимуться серед жінок, двоє – серед чоловіків.

Склад збірної України на ЧС-2023:

Жінки: Каміла Конотоп, Світлана Самуляк (обидві - 59 кг), Марія Гангур, Ганна Давидова (обидві - 64 кг), Анастасія Манєвська (87 кг)

Чоловіки: Максим Домбровський (89 кг), Олег Ганзенко (понад 109 кг)

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