Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з важкої атлетики

Джерело - uwf.net.ua.
Збірна України з важкої атлетики візьме участь у чемпіонаті світу-2023 у саудівському Ер-Ріяді.
Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України.
На турнірі в Ер-Ріяді розіграють медалі у 20 вагових категоріях: по десять у чоловіків та жінок. Україну у п'яти категоріях представлятимуть сім спортсменів: п'ять змагатимуться серед жінок, двоє – серед чоловіків.
Склад збірної України на ЧС-2023:
Жінки: Каміла Конотоп, Світлана Самуляк (обидві - 59 кг), Марія Гангур, Ганна Давидова (обидві - 64 кг), Анастасія Манєвська (87 кг)
Чоловіки: Максим Домбровський (89 кг), Олег Ганзенко (понад 109 кг)
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