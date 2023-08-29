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Збірна України поступилась Чехії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Жіноча збірна України залишає чемпіонат Європи
Сьогодні 08:20 275 0
Збірна України поступилась Чехії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з волейболу програла Чехії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Чемпіонат Європи з волейболу. Жінки

1/8 фіналу. 28 серпня

Чехія – Україна 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12)

Україна: Анастасія Крайдуба (набрала 26 очок), Надія Кодола (8), Світлана Дорсман (10), Дар'я Шаргородська (5), Олександра Міленко (16), Діана Мелюшкіна (0), Христина Нємцева (ліберо) – стартовий. На заміну виходили – Анастасія Маєвська (6), Вікторія Данчак (0), Юлія Димар (8).

Раніше Україна поступилася Польщі в останньому матчі групового етапу жіночого чемпіонату Європи.

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