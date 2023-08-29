Збірна України поступилась Чехії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з волейболу програла Чехії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
Матч завершився з рахунком 3:2.
Чемпіонат Європи з волейболу. Жінки
1/8 фіналу. 28 серпня
Чехія – Україна 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12)
Україна: Анастасія Крайдуба (набрала 26 очок), Надія Кодола (8), Світлана Дорсман (10), Дар'я Шаргородська (5), Олександра Міленко (16), Діана Мелюшкіна (0), Христина Нємцева (ліберо) – стартовий. На заміну виходили – Анастасія Маєвська (6), Вікторія Данчак (0), Юлія Димар (8).
Раніше Україна поступилася Польщі в останньому матчі групового етапу жіночого чемпіонату Європи.