Бех-Романчук представлятиме Україну на етапі Діамантової ліги у Цюриху

Бех-Романчук — єдина представниця України на етапі Діамантової ліги в Цюриху

Джерело - Чемпіон.

На етапі Діамантової ліги в Цюриху Україну представлятиме Марина Бех-Романчук, яка стане єдиною українкою на турнірі.

На етапі у Швейцарії українка змагатиметься у секторі для потрійного стрибка, в якому Бех-Романчук здобула "срібло" ЧС-2023. Головною конкуренткою українки у Швейцарії є Юлімар Рохас, яка з результатом 15:08 метра виграла "золото" ЧС-2023 у Будапешті, обійшовши Бех-Романчук на вісім сантиметрів.

Жіночі змагання у потрійному стрибку у Цюриху розпочнуться у четвер, 31 серпня, о 19:22 за київським часом.

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